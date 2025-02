Maschere, musica e gastronomia: tutto pronto a Rosolini per Carnevale 2025

Tutto pronto a Rosolini per celebrare il Carnevale 2025 con una serie di iniziative che animeranno le strade e i luoghi di ritrovo dal 27 febbraio al 4 marzo. Un programma ricco di appuntamenti, tra sfilate in maschera, balli, musica, animazione per bambini.

“Sicuramente – afferma l’assessora allo Sport, Turismo e Spettacolo e vice Sindaca Paola Micieli - sarà un successo per l’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Sapdola. È un'occasione straordinaria –per celebrare insieme questa tradizione e creare momenti indimenticabili per tutti. Il Carnevale inizia domani, giovedì 27 febbraio, con la deliziosa “Sagra dei Maccheroni”, accompagnata dalle melodie della “Cartoons Band di Mazinga”. Un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della musica.

Gli altri appuntamenti programmati:

Domenica 2 marzo

- Ore 20:30 Piazza Garibaldi: “Sfilata delle mascherine a cura della Royal

Agency



- Esibizione di ballo a cura di “Studio N”



- Dj set con “MDEEJAY” e “Cecilia Gayle”

- “Sfilata di Carnevale con partenza ore 18:00 da Via Sipione 138 (Piazzetta

del Liceo) e arrivo ore 20:00 in Piazza Garibaldi



Martedì 4 marzo:



- Ore 20:30 Piazza Garibaldi: : esibizione di ballo a cura di “Dancing Stars”,

“Spazio 2” e “Passo di Rumba”

- Dj set con “Radio 105 Tour” e “Sabor Latino”

- Sfilata dei gruppi mascherati con partenza ore 18:00 da Viale Aldo Moro

e arrivo ore 20:00 in Piazza Garibaldi

“Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti – afferma Paola Micieli – a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Un grazie speciale va a tutta l’Amministrazione Comunale (Assessori e Consiglieri Comunali della coalizione), agli uffici comunali preposti, l’artista Gianluigi Pitrolo per l'allestimento del carro allegorico, l'Istituto Superiore “Archimede” e l'Associazione “Il Carrubo” per la loro partecipazione alla sfilata di Carnevale, la Regione Sicilia- Assessorato Regionale allo Sport Turismo e Spettacolo. Un ringrazimento particolare all'onorevole Riccardo Gennuso per il fattivo impegno profuso per ottenere il finanziamento ottenuto.

Invitiamo tutti – conclude Micieli - a partecipare a questo Carnevale per condividere insieme momenti di gioia e divertimento. Non mancate!”

(Nella foto a sinistra il sindaco Giovanni Spadola con l'assessore al Turismo, sport e spettacoli, Paola Micieli)