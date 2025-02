Aggredita troupe di 'Striscia' a Palermo: individuati i reponsabili

Attimi di tensione oggi, a Palermo, per Stefania Petyx, inviata di 'Striscia la notizia', e per la sua troupe. Petyx si trovava nei pressi del mercato di Ballarò per documentare un'incompiuta: l'area coperta del mercato, i cui lavori sono conclusi ma che non è ancora stata aperta al pubblico. "Alla vista delle telecamere, tre extracomunitari, provenienti da un bar da molti nella zona sospettato di essere una piazza di spaccio, si sono scagliati contro Petyx e i cameramen, probabilmente pensando che 'Striscia' fosse lì proprio per documentare i traffici di droga", è la ricostruzione fatta dal tg satirico. Un operatore ha subito un pugno e un altro dei graffi e segni sul collo. Petyx, nel tentativo di frapporsi tra gli aggressori e i suoi collaboratori, è stata ripetutamente spintonata. Le telecamere e il resto dell'attrezzatura sono state danneggiate. "Grazie all'intervento dei commercianti di Ballarò si è evitato il peggio e, poco dopo, sono intervenute in massa le forze dell'ordine che, al momento, pare abbiano già individuato e fermato due dei tre aggressori", conclude la nota di 'Striscia la notizia' apparsa sul sito del tg satirico.