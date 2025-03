Gruppo Arena inaugura un SuperConveniente a Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

Il Gruppo Arena prosegue il suo percorso di crescita con l'apertura di un nuovo punto vendita SuperConveniente a Barcellona Pozzo di Gotto, in Via Filicudi 1, all'interno del Parco Commerciale Eolie. Questo nuovo store, con una superficie di vendita di 1.500 mq, rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione del Gruppo, offrendo ai clienti un’esperienza di spesa all’insegna della qualità e della convenienza.

L’innovativo punto vendita è dotato delle più moderne tecnologie per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, tra cui un impianto di illuminazione a LED, un sistema di refrigerazione avanzato basato sulla CO₂ e un impianto di condizionamento ad alta efficienza. Inoltre, è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico da 200 kW, attualmente in fase di realizzazione.

Per garantire un servizio rapido e confortevole, il nuovo SuperConveniente dispone di 7 casse tradizionali e 4 casse self-service. L’area parcheggio comprende 80 posti auto.

IMPEGNO PER IL TERRITORIO

Il Gruppo Arena non si è limitato alla sola apertura del nuovo punto vendita, ma ha investito significativamente nella valorizzazione del territorio, contribuendo alla riqualificazione urbana e migliorando l’accessibilità per la comunità. Grazie a importanti opere di urbanizzazione, l’area circostante è stata resa più accogliente e funzionale, offrendo ai cittadini un’esperienza di acquisto più piacevole e sicura.

Per migliorare la viabilità e il decoro urbano, sono stati realizzati interventi di rifacimento del manto stradale nelle vie Filicudi ed Eolie, per una superficie complessiva di 2.500 mq. Inoltre, il Gruppo Arena ha adottato e rigenerato diverse aree del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con interventi che hanno incluso:



Riqualificazione e manutenzione di un parco giochi e area verde di 750 mq;

Realizzazione di un nuovo piazzale comunale di 1.250 mq;

Riqualificazione di un parcheggio pubblico di 530 mq, con 21 posti auto disponibili.

UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA SPESA CONVENIENTE E DI QUALITÀ

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il Sindaco della città di Barcellona Pozzo di Gotto, l'Avv. Giuseppe Calabrò, il Prof. Antonino Scaffidi, proprietario dell'immobile, nonché la presenza del comico Sasà Salvaggio, testimonial dell'insegna SuperConveniente, e tutti i componenti del CDA del Gruppo, presieduto dal Presidente Cristofero Arena.

In occasione di questa nuova apertura, Cav. Lav. Giovanni Arena, AD del Gruppo Arena, ha dichiarato: "L'espansione del nostro Gruppo continua a rafforzarsi nel territorio messinese, dove a breve ci saranno altre due nuove importanti aperture. Un ringraziamento speciale va all'amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto e a tutti i nostri clienti, che ci hanno accolto con entusiasmo. Questo è il primo di 9 nuovi punti vendita previsti per il 2025, un passo avanti nella nostra crescita e un segno tangibile del nostro impegno verso un futuro più sostenibile e integrato con le realtà locali in cui operiamo."

Ieri, giovedì 27 febbraio si è tenuta la cerimonia di inaugurazione con la partecipazione delle istituzioni locali, mentre oggi, venerdì 28 febbraio il punto vendita ha aperto ufficialmente al pubblico, accogliendo i primi clienti con grande entusiasmo.

Il nuovo SuperConveniente di Barcellona Pozzo di Gotto è pronto a offrire ai clienti un’esperienza di acquisto moderna, conveniente e accessibile. Per l'apertura, sono state inserite 50 nuove risorse all’interno del punto vendita, contribuendo a rafforzare il servizio offerto ai clienti e a creare nuove opportunità di lavoro sul territorio. Con un assortimento ampio e diversificato, propone quotidianamente prodotti freschi e di qualità a prezzi imbattibili.

Il nuovo SuperConveniente accoglie i clienti tutti i giorni dalle 8:30 alle 20:30, garantendo un servizio continuativo.