Le trovano in casa mezzo chilo di cocaina in pietra: denunciata a Catania

Mezzo chilo di cocaina in casa. E' la scoperta dei carabinieri a Catania. La cocaina, sotto forma di pietra, era in un appartamento nel quartiere Librino. La proprietaria dell'abitazione, una donna di 54 anni, e' stata denunciata, mentre le indagini continuano per capire come e perche' quella droga si trovasse all'interno di quella casa.

Le indagini sono nate da un'attivita' info-investigativa dei militari dell'Arma, dopo un servizio di osservazione dell'appartamento e accertamenti nelle banche dati delle forze dell'ordine per individuarne la proprieta'. Nonostante i prolungati appostamenti, la donna non e' mai stata vista entrare o uscire dall'abitazione. Durante il blitz, sul pianerottolo antistante l'abitazione una anziana, donna ha spiegato che l'appartamento appartiene a una signora che era dovuta partire; la proprietaria le aveva affidato le chiavi. I carabinieri, avendo cosi' la conferma che la donna fosse in possesso delle chiavi, le hanno chiesto di aprire la porta. All'interno dell'abitazione, la perquisizione ha subito confermato i sospetti degli investigatori: sul balcone verandato, adibito a lavanderia, tra i detersivi, era nascosta una busta contenente due pietre di cocaina per un peso complessivo di quasi 500 grammi. La sostanza, una volta immessa sul mercato illegale, avrebbe potuto fruttare oltre 100mila euro.