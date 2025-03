Peppe Giurdanella morto in un incidente stradale: Modica Calcio in lutto

Modica Calcio in lutto per la morte di uno dei suoi appassionati tifosi, Peppe Giurdanella, morto sabato in un incidente stradale, in contrada Bussello, tra i territori di Modica e Ragusa, mentre raggiungeva Palazzolo Acreide dove era impegnata la squadra rossoblù. Gli ultras presenti allo stadio palazzolese hanno appreso la notizia alla fine della partita, così come i dirigenti del Modica che conoscevano l'entusiasmo e la passione del 36enne sostenitore.

Il Modica Calcio ha espresso il suo profondo cordoglio attraverso un messaggio: “Siamo rimasti increduli, attoniti, quando dopo la partita a Palazzolo abbiamo appreso la scomparsa di Giuseppe Giurdanella, grande tifoso rossoblù, che ha perso tragicamente la vita mentre stava raggiungendo Palazzolo per tifare il nostro Modica. La tua passione, il tuo amore per questi colori e la tua voglia di seguirci ovunque resteranno per sempre nei nostri cuori. Da oggi il Modica giocherà con un tifoso in meno sugli spalti, ma con un angelo in più a tifare da lassù. A tutta la famiglia di Giuseppe, alla moglie, alle sue due bambine e ai suoi cari, va il nostro più sincero messaggio di cordoglio. Riposa in pace, Peppe”.

La scomparsa di Giuseppe lascia un vuoto incolmabile nella famiglia del Modica Calcio. La sua passione e il suo spirito di tifoso rimarranno per sempre un esempio per tutti. In questo momento di dolore, la società, i giocatori e i tifosi si stringono attorno alla famiglia Giurdanella, offrendo il loro sostegno e le più sentite condoglianze.

(Foto dalla pagina ufficiale del Modica Calcio)