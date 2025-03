Allontanato dalle 'zone rosse' parcheggiatore a Catania

Fermato un parcheggiatore abusivo catanese di 32 anni in Piazza Borsellino, mentre indicava ai conducenti gli stalli liberi, spostandosi velocemente da una vettura all’altra; nel frangente, al termine dei necessari accertamenti sull’uomo, emergeva come lo stesso fosse già stato sorpreso a svolgere la medesima condotta illecita negli ultimi mesi dello scorso anno, motivo per cui è stato anche denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria; in aggiunta, in ossequio all’ordinanza prefettizia, i Carabinieri hanno infine eseguito a suo carico l’“ordine di allontanamento / divieto di stazionamento dalle “zone rosse”, tenuto altresì conto del suo atteggiamento insistentemente molesto;

Sono stati elevate 24 contestazioni, per un importo complessivo di circa € 26.000,00 e la decurtazione di 71 punti patente. L’azione di contrasto, in particolare, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida, che maggiormente possono mettere a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, come la guida col cellulare e senza casco, il transito con semaforo rosso, o il mancato uso delle cinture e dei sistemi di ritenzione per bambini.

In particolare, nel corso dei posti di controllo, sono stati sequestrati per mancanza della copertura assicurativa quattro autovetture uno scooter.

Finiti infine nelle maglie delle verifiche dei militari dell’Arma anche un “centauro” 55enne catanese che circolava a bordo di una potente moto senza il casco protettivo, motivo per il quale oltre la sanzione è stato imposto il fermo amministrativo della motocicletta, nonché due automobilisti sorpresi a circolare mentre parlavano al cellulare, ai quali, in aggiunta alle previste multe, sono state sospese le patenti di guida; infine un 39enne catanese che attraversava un incrocio semaforico con il segnale di rosso acceso.

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, è stata organizzata una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile. All’esito delle verifiche con l’etilometro, che hanno interessato 19 conducenti, uno straniero 32enne abitante in provincia è stato deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza” poiché risultava alla guida di una autovettura con un tasso alcolemico di 1,29g/l, mentre in 3 casi, i conducenti risultavano comunque entro i limiti di legge – 0,5 g/l; ulteriori 2 automobilisti sono stati invece sottoposti ai controlli antidroga con i “drug-test” in dotazione, che non hanno rilevato irregolarità.

Tali attività hanno quindi garantito, attraverso la capillare presenza delle pattuglie dell’Arma, il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei turisti e cittadini, tra cui molti giovani e minorenni, che numerosi affollano il centro storico di Catania, impedendo tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto.

In merito all’attività antidroga sono stati effettuati controlli nelle aree adiacenti a Largo Rosolino Pilo, perquisizioni personali da parte delle pattuglie a piedi, finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di 3 giovani catanesi, nei confronti dei quali non sono emerse violazioni.

In generale, grazie all’attività preventiva dinamica e ai presidi fissi posti in essere, volti a impedire la commissioni di qualsivoglia forma di illegalità diffusa, non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna.