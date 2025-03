Spaccio di stupefacenti a Palermo, tre arresti in distinte operazioni

Tre persone, una donna di 44 anni e due uomini rispettivamente di 33 e 26 anni, sono state arrestate a Palermo in tre distinte operazioni dai carabinier iper detenzione di droga ai fini di spaccio. Nell'abitazione del quartiere Zen del 26enne, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, i militari hanno sequestrato 34 dosi di crack alcune dosi di droga tra hashish e marijuana e 447 euro. Il Gip ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari. La donna è stata arrestata in piazza del Carmine, nel mercato di Ballarò, perché trovata in possesso di alcune dosi di eroina. Il 33enne è stato bloccato in piazza San Francesco di Paola e trovato in possesso di cocaina e di un grammo di ketamina. In casa inoltre i militari gli hanno trovato 20 grammi di marijuana e materiale per confezionare la droga. Gli arresti della 44enne e del 33enne sono stati convalidati dal Gip.