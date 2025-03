Turismo, riapre l'Hotel Metropole a Taormina e inaugura Villa Conrad

Lo storico Hotel Metropole di Taormina riapre e accoglie i suoi ospiti per la stagione 2025 con un nuovo Dna, grazie alla recente acquisizione da parte del gruppo Bzar hotels, e con un nuovo gioiello della sua ospitalità: Villa Conrad.

Situata a pochi passi dall'albergo, è una testimonianza della raffinata presenza britannica nella Sicilia dell'Ottocento e riapre le sue porte come residenza privata dell'Hotel Metropole.

Sin dal suo ingresso attraverso un grande portale di pietra questa dimora storica, appartenuta a un sottufficiale britannico, racconta dei fasti del gran tour, di cui Taormina era tappa imprescindibile per gli aristocratici del tempo: le finestre ogivali, i bassorilievi ellenistici originali e i rigogliosi giardini mediterranei centenari incorniciano le 8 nuove suite totalmente ristrutturate, linee essenziali e colori vivaci.

Su richiesta, la Villa diventa anche location ad uso esclusivo, tornando ai fasti del passato, con professionisti come il personal concierge e il butler, a disposizione degli ospiti e c'è anche possibilità di avere uno chef dedicato per pranzi o cene nella bellezza del Giardino degli Aranci.

È nuova anche la veste del Metropole grazie ad un restyling degli spazi indoor & outdoor, nel pieno rispetto del palazzo storico in corso Umberto, risalente al XIII secolo. Nella nuova stagione, anche la proposta gastronomica cambia e porta la firma dall'executive chef Gaetano Procopio, di origini siciliane, che, dopo varie esperienze nelle cucine di Chef stellati come La Pergola di Heinz Beck, porta a Taormina la sua personale visione di cucina tradizionale mediterranea, sulle due terrazze affacciate sulla Baia di Naxos in cui trovano il ristorante gourmet La Terrazza e il Bellevue.