La Volley Modica prepara la sfida esterna con Gioia del Colle

Archiviata la vittoria in tre set con la capolista Romeo Sorrento, la Volley Modica torna in palestra per preparare l'ultima trasferta della regolar season che vedrà il sestetto capitanato da Stefano Chillemi chiudere sul campo della Joy Volley Gioia del Colle, sestetto tra i più quotati del girone Blu del campionato di serie A3 e in lotta con Reggio Calabria e Lagonegro per accaparrarsi la migliore posizione nella griglia dei play off.

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano, sfrutteranno la trasferta in terra pugliese, per tenere alta la concentrazione e affinare gli schemi da adottare poi nelle gare di play off che i “Galletti” hanno conquistato matematicamente tre settimane fa.