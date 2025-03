Con la moto non si ferma all'alt della polizia: minore denunciato a Priolo

Nella mattinata di ieri, una pattuglia del Commissariato di Priolo Gargallo, transitando per le vie del centro cittadino, avendo riconosciuto un soggetto, noto alle forze di polizia, gli intimavano l’alt per effettuare un controllo. Il conducente del mezzo, un giovane di 17 anni, non rispettando l’ordine degli agenti, fuggiva rendendosi protagonista di una folle corsa per le vie del centro, causando grave pericolo per la circolazione stradale. I Poliziotti, avendo riconosciuto il giovane, lo intercettavano poi nei pressi della sua abitazione e lo traevano in arresto. Il diciasettenne, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e di ricettazione del mezzo guidato, è stato condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in un centro per minori di Catania. Dalle indagini esperite dagli uomini diretti dal dott. Pellegrino si acclarava che il motociclo era di proprietà di un uomo di 28 anni e che lo stesso ne aveva denunciato il furto. Il mezzo, però, era già stato precedentemente sequestrato e confiscato e, per tali ragioni, il ventottenne è stato denunciato per l’omessa custodia del veicolo. Al minore denunciato sono state elevate, altresì, sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada e per guida senza patente.