Siracusa, sanzionato un minimarket per carenze igienico - sanitario

Nell’ambito dei servizi, fortemente voluti dal Questore Roberto Pellicone, finalizzati al contrasto del degrado urbano e del controllo del territorio in zone sensibili del centro cittadino, ove maggiore è la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, anche nel pomeriggio della giornata di ieri, la Polizia di Stato ha concentrato la sua azione in particolar modo nella zona della Borgata. Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti, al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale e della Divisione amministrativa e Sociale della Questura, hanno effettuato un attento controllo del territorio e degli esercizi commerciali della zona interessata controllando 3 sale giochi, 2 centri scommesse ed un minimarket. Nel market sono state acclarate alcune carenze di carattere igienico sanitario che hanno determinato l’irrogazione di una sanzione amministrativa per un ammontare di 3000 euro. Nel complesso, nel solo pomeriggio di ieri, sono state identificate 75 persone, di cui 35 già conosciute alle forze di polizia. Due cittadini stranieri, irregolari nel territorio nazionale, sono stati segnalati all’Ufficio Immigrazione della Questura che provvederà a notificare agli stessi il provvedimento del Questore di lasciare il territorio nazionale. I servizi continueranno nei prossimi giorni anche per innalzare il livello di sicurezza percepita tra i residenti della zona.