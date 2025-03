Fratelli d'Italia, Angelo Luciano eletto coordinatore a Pachino e Portopalo

Nella splendida cornice della Dimora Savarino si è svolto con grande successo il congresso cittadino a Pachino, per l’elezione del coordinatore unico Pachino/Portopalo di Capo Passero. Evento di carattere unitario che ha visto la riconferma e le elezioni unanime di Angelo Luciano e dei componenti del Coordinamento Comunale Pachino/Portopalo composto da Chiara Magliocco, Santo Lupo, Michele Lorefice e Federico Corindia . La partecipazione è stata numerosa, dimostrando quanto il dibattito pubblico e politico sia sentito nella comunità pachinese. Il congresso ha avuto rilevanza anche per il territorio di Portopalo di Capo Passero, evidenziando così l'importanza di una visione condivisa per lo sviluppo dell’area sud della provincia siracusana. Il congresso è stato aperto dal Commissario Provinciale Salvatore Coletta, che ha introdotto i lavori con un appello all'unità e alla collaborazione tra le diverse anime del territorio. Successivamente, è intervenuto il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Lupo. Nel suo discorso, Lupo ha sottolineato l'importanza dei valori fondamentali di Fratelli d'Italia, tra cui la sovranità nazionale, la sicurezza, la promozione delle tradizioni italiane e l'impegno per una crescita economica sostenibile. Ha evidenziato come questi valori siano la colonna portante per affrontare le sfide attuali e future. A seguire, Sebastiano Fortunato, Presidente del Consorzio IGP Pachino, ha preso la parola. Fortunato ha ribadito l'importanza del comparto agricolo per l'economia locale, sottolineando l'impegno del consorzio nel garantire elevati standard qualitativi e di sostenibilità per il pomodoro di Pachino, simbolo di eccellenza e identità territoriale. Ha inoltre dichiarato l'intenzione di continuare a collaborare strettamente con le istituzioni per sostenere e promuovere ulteriormente questo prezioso prodotto. Il congresso si è concluso con l'intervento dell'Onorevole Luca Cannata, che ha illustrato i risultati ottenuti dal Governo Meloni nel settore dell'agricoltura e della pesca. In particolare, Cannata ha parlato delle diverse misure messe in atto per sostenere gli agricoltori e i pescatori italiani, come gli investimenti infrastrutturali, i fondi per l'innovazione tecnologica e le iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici. Tali azioni testimoniano l'impegno del governo nel potenziare due settori cruciali per l'economia e la tradizione italiana. Il congresso ha rappresentato un importante momento di discussione e confronto, gettando le basi per una rinnovata collaborazione a beneficio del territorio di Pachino e Portopalo di Capo Passero e dei suoi cittadini.