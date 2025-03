Volley Modica di forza: successo a Gioia del Colle (3 a 1)

Joy Volley Gioia del Colle 1

Volley Modica 3

Parziali: 28/30, 22/25, 25/20, 24/26

Joy Volley Gioia del Colle: Martinelli, Mariano 17, Attolico 3, Vaskelis 16, Longo 2, Milan 9, Di Sabato, Persoglia 14, Alberga, Pierri (L1), n.e. Romanelli, Rinaldi (L2), Starace. All. Sandro Passaro, Ass: Francesco Racaniello.

Volley Modica: Barretta 17, Raso 1, Putini 1, Chillemi 13, Cipolloni Save, Buzzi 14, Italia, Matani 5, Bartoli, Padura Diaz 18, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano, Ass: Manuel Benassi.

Arbitri: Azzurra Marani di Perugia e Dalila Villano di Terni

Con una prova di grande carattere la Volley Modica espugna il “PalaCapurso” di Gioia del Colle e chiude alla grande la regular season del girone Blu del campionato di serie A3. I biancoazzurri di Enzo Distefano (nella foto), battono in 4 set i padroni di casa della Joy Volley e lanciano un segnale forte alle squadre che parteciperanno ai play off promozione che inizieranno la prossima settimana. Gara bella e combattuta che ha offerto bei momenti di volley nelle 2h10' di gioco complessivo.