Palermo,nella riserva di Monte Pellegrino nasce il "bosco del futuro"

Nella riserva di Monte Pellegrino, sono stati messi a dimora 400 alberi donati alla città di Palermo dal gruppo Mangia's.

Una giornata che ha coinvolto tantissimi palermitani (grazie a Giuseppe Cuttaia, presidente Asd Panormus), per l'evento che ha visto la presenza dei Rangers con il direttore della riserva Giovanni Provinzano, del rettore del santuario di Santa Rosalia don Natale Fiorentino, del direttore dell'orto botanico Rosario Schicchi e dell'assessore Alessandro Anello del comune di Palermo.

Per la nuova area verde, che si trova sulla strada che collega il santuario con il punto panoramico, sono stati selezionati, in collaborazione con alcuni esperti, tra cui l'agronomo Claudio Benanti, alberi e arbusti della specie lentisco, olivastro, fillirea, frassino da manna, leccio e alaterno. Il Gruppo, con a capo Marcello Mangia, oltre alla donazione delle piante, ha effettuato alcuni importanti interventi di manutenzione dell'area, sia sulle specie vegetali che sui recinti. La messa a dimora degli alberi è il primo degli interventi che il gruppo, come ha dichiarato lo stesso Marcello Mangia, ha previsto per la riserva naturalistica di Palermo. "Monte Pellegrino è casa nostra, è casa di tutti i palermitani - afferma Marcello Mangia - Questo nostro contributo al territorio è un gesto che sentiamo come un dovere, ma che facciamo con grande piacere, anche perché non dimentichiamo mai che proprio il territorio è il nostro asset principale. Da palermitani siamo particolarmente felici di averlo fatto in questo luogo, mettendo a dimora vicino al Santuario di Santa Rosalia, 400 piante in omaggio alla ricorrenza dei 400 anni del festino". "A nome della città di Palermo vogliamo ringraziare e complimentarci con il Gruppo Mangia's per questo importante gesto, realizzato per altro in un contesto ideale per la riforestazione della nostra città. Iniziative come questa vanno veramente apprezzate e sostenute per il loro valore e il loro prezioso contributo all'ambiente", afferma l'assessore allo Sport e al Turismo della Città di Palermo Alessandro Anello.