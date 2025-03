Tennis femminile, sui campi di Solarino Joanna Garland vince il 'Terranova Cup'

Con 24 ore di ritardo e dopo ben 48 ore di stop forzato per pioggia, si è conclusa a Solarino la Terranova Cup, primo dei tre tornei W35 organizzati sui campi in carpet della cittadina siracusana, con un montepremi da 30 mila dollari. Una chiusura che ha richiesto pazienza e lavoro organizzativo, ma che ha regalato al pubblico un finale di qualità.

A trionfare nel singolare è stata Joanna Garland, giocatrice di Taipei, che sembra avere un feeling particolare con la Sicilia: per lei è infatti è arrivato il terzo titolo ITF degli ultimi quattro assegnati sull'isola. In finale, Garland ha superato senza particolari difficoltà la polacca Weronika Falkowska (61 62), confermando l’ottimo stato di forma.

Per Falkowska, comunque, la consolazione è arrivata nella specialità del doppio, dove insieme alla statunitense Paris Corley ha conquistato il titolo battendo la coppia composta dalla greca Valentini Grammatikopoulou e dalla bielorussa Yuliya Hatouka.

Soddisfatto, nonostante le difficoltà meteo, il tournament director Renato Morabito.

"Non è stato semplice portare a termine il torneo con due giorni di pioggia che ci hanno costretto a riorganizzare tutto il calendario, ma ce l’abbiamo fatta. Devo ringraziare le giocatrici per la pazienza e il rispetto dimostrati, oltre a supervisor Tamas Peterdi, e tutto il team che ha lavorato senza sosta per rendere possibile la conclusione della manifestazione. Solarino continua a essere una tappa importante per il circuito ITF e siamo felici di aver aperto la serie dei tre tornei con match di alto livello. Ci aspettiamo ancora grande tennis nelle prossime settimane"

La Terranova Cup ha così aperto il trittico internazionale W35, confermando Solarino e la provincia di Siracusa come un punto di riferimento per il tennis femminile ITF, capace di attrarre atlete di ottimo livello e di regalare al pubblico siciliano spettacolo nonostante il maltempo.