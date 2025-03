Sbarco di migranti a largo del Siracusano: fermati due scafisti egiziani

Nel pomeriggio di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto due cittadini egiziani in quanto gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In specie, i due sarebbero stati individuati quali scafisti di una imbarcazione, con a bordo 33 migranti, intercettata al largo delle coste siracusane, il 9 marzo scorso. I due uomini, dopo le incombenze di legge, sono stati condotti alla Casa Circondariale di Cavadonna.