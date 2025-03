Paolo Rubera candidato a sindaco per Fdi a Solarino? "Sto valutando"

Chi pensava ad una partita chiusa per le candidature a sindaco di Solarino dovrà ricredersi. Perchè a contendersi la poltrona più importante del palazzo di Città, non saranno soltanto l'uscente Peppe Germano ed il deputato Pd, Tiziano Spada. C'è l'incognita del terzo aspirante alla carica di primo cittadino, l'Imprenditore nel settore della Cosmetica, Paolo Rubera, 44 anni. Il condizionale è però d'obbligo perchè Rubera nei prossimi giorni, al massimo a fine settimana, deciderà se accettare o meno la proposta di Fratelli d'Italia. "Non sono un neofita della politica - dice Rubera - in passato mi sono schierato al fianco del mio amico Salvatore Oliva con il suo Movimento Civico e conosco pregi e difetti di Solarino . Premetto che non sono tesserato a Fratelli d'Italia, ma di essere sempre stato vicino alle forze di Centro destra. Sto valutando se ci sono le condizioni per essere della partita e stiamo discutendo e soprattutto sondando l'elettorato locale. Voglio capire se a Solarino c'è lo spazio per un partito come Fratelli d'Italia, che ha la sua identità e la sua storia". I tempi tecnici per affrontare la campagna elettorale ci sono e Paolo Rubera potrebbe contare su un partito strutturato nell'intera provincia di Siracusa . A quanto pare a Rubera non dispiace entrare nell'agone politico. La decisione potrebbe arrivare anche nelle prossime ore.