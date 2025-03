Siracusa, domenica apertura straordinaria della nicchia di Santa Lucia

omenica 16 marzo apertura straordinaria della nicchia che custodisce il simulacro di Santa Lucia nella chiesa Cattedrale. Come stabilito dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia, il simulacro sarà esposto alla venerazione dei fedeli per l'intera giornata. L'esposizione straordinaria vuole ricordare il difficile periodo vissuto durante la pandemia, le vittime, il valore della solidarietà. Le chiavi, custodite dalla Deputazione della Cappella di Santa Lucia, saranno consegnate al maestro di Cappella da un medico, una coordinatrice infermieristica, due infermieri e un operatore socio sanitario.

Alle ore 8.00 apertura della nicchia. Seguirà la messa celebrata da don Gianluca Belfiore, direttore dell'Ufficio diocesano per i Beni culturali e l'edilizia di culto. Le messe saranno celebrate alle ore 11,30 da mons. Salvatore Garro, rettore del Seminario, ed alle ore 19,00 da mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale. Al termine della messa sarà richiusa la nicchia.

L’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ha designato l’avv. Sebastiano Ricupero presidente della Fondazione Deputazione della Cappella di Santa Lucia.

Lo scorso 31 dicembre l’avv. Pucci Piccione ha presentato le dimissioni, ma resta in carica fino a quando non saranno completate le procedure previste per l'insediamento. Gli altri quattro componenti della Deputazione restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Sebastiano Ricupero, 52 anni, avvocato del foro di Siracusa, è segretario della sezione di Siracusa dell’Unione Giuristi cattolici Italiani e componente del Consiglio Pastorale della Diocesi di Siracusa. Ricopre l’incarico di capo Dipartimento di diritto e procedura penale alla Scuola forense “Pier Luigi Romano” del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa.