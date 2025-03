Parco Archeologico Kamarina e Cava Ispica, Morando: governare luoghi di storia millenaria

“La priorità? Garantire la fruizione in sicurezza delle aree archeologiche, mandare “in pensione”, con un encomio solenne, il Commissario Montalbano, grande ambasciatore nel mondo delle bellezze del Sud Est, e valorizzare l’enorme patrimonio di beni culturali del territorio ibleo: da Kamarina a Cava Ispica, al Parco Forza, al Museo ibleo, al Convento della Croce”. A parlare è Giuseppe Morando, vittoriese, nuovo direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica, chiamato dalla Regione Sicilia, a “governare” i cinque luoghi, carichi di storia millenaria, che fanno parte del Parco.

“Le potenzialità dei siti vanno valorizzate sfruttando i mezzi di una moderna ed efficace comunicazione – afferma Morando – e, in questo senso, i nostri uffici stanno lavorando in maniera efficace affinché il messaggio culturale giunga non solo agli addetti ai lavori, agli studiosi, agli appassionati di archeologia, ma, soprattutto a chi non è stato “educato” a questo approccio. Non solo. Il nostro obiettivo e quello di una fruizione dei beni culturali anche a chi ha delle disabilità ma, non per questo, deve essere emarginato. E’ una questione di civiltà”.

*Direttore, che cosa mette sul piatto dei finanziamenti, in questo momento, il Parco Kamarina e Cava Ispica?

Le disponibilità economiche più consistenti sono quelle che riguardano le grotte di Chiafura, a Scicli, per circa 8 milioni di euro, e Kamarina, quasi 5 milioni. Le somme saranno impegnate ad Aprile e i progetti si dovranno realizzare nell’arco di un triennio. Durante i lavori potrebbe essere necessario chiudere i siti al pubblico, vista la presenza dei cantieri. A Kamarina, inoltre, è in programma la modifica dei vecchi uffici del Museo: nascerà una caffetteria che favorirà una piacevole fruizione del luogo, anche oltre il tramonto. E chi vorrà “integrare” la convivialità con la cultura potrà utilizzare la biblioteca e il materiale fotografico a disposizione dei visitatori.

*Una filosofia che potrà essere estesa anche ad altri siti del Parco, come Cava Ispica a Modica, il Convento della Croce a Scicli, il Parco Forza a Ispica, il Museo Ibleo a Ragusa?

Quando mi sono insediato, pensavo di avere una particolare predilezione per il sito più vicino alla mia città, vale a dire Kamarina. Invece, dopo aver visitato tutti e cinque i siti, sono arrivato ad una conclusione: più che un vittoriese, capisco di essere un ibleo, nel senso di avere un trasporto verso tutte le realtà che sono chiamato a gestire. E Cava Ispica la considero un’altra punta di diamante del Parco. Purtroppo, però, la fruizione del sito è condizionata dall’attuale insicurezza dei percorsi, e alcuni dovranno essere chiusi in attesa di una messa in sicurezza non più differibile. Possiamo, tuttavia, avere la possibilità di impreziosire l’area archeologica, per esempio, con una illuminazione scenografica. Ma non solo. Ci sono dei progetti per rendere la possibilità di fruire dei luoghi anche alle persone meno abili che potranno servirsi di particolari mezzi di locomozione all’interno della zona. Anche i telefonini avranno una funzione inclusiva: utilizzeranno le App che stiamo realizzando e che consentiranno di diffondere informazioni video e vocali senza muoversi.

Ci sono, insomma, tutte le condizioni affinché il Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica possa diventare una grande attrattiva turistica e culturale. Malgrado il “pensionamento”, con un encomio solenne, del Commissario Montalbano.

NELLA FOTO, Giuseppe Morando, direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica