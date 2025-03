Foglio di via a truffatore di Noto, inscenava l'incidente dello specchietto

Al truffatore netino in trasferta che avvicinava le sue vittime anziane presso l’ospedale Rizza per inscenare la famigerata truffa dello specchietto, denunciato dai Poliziotti delle Volanti della Questura il 4 marzo scorso è stato notificato, nella mattinata odierna, dagli agenti del Commissariato di Noto, il provvedimento del Questore che vieta all’uomo di fare ritorno nel capoluogo aretuseo per un periodo di 3 anni.

Tale imposizione è motivata dalla circostanza che il quarantaduenne, che è già noto alle forze di polizia per analoghi comportamenti illegali, è ritenuto persona pericolosa per la sicurezza pubblica vivendo, anche in parte, con il provento di attività delittuose e la sua presenza nel comune di Siracusa è stata finalizzata esclusivamente alla commissione di reati.