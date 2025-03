Gli perquisiscono l'abitazione e trovano coca e crack: denunciato a Priolo

Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti condotto dagli uffici operativi della Questura di Siracusa e dei Commissariati della provincia, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Priolo Gargallo hanno denunciato un giovane di 22 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione di droga ai fini dello spaccio.

In specie, gli investigatori del Commissariato priolese, a seguito di indagini di polizia giudiziaria, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa del ventiduenne rinvenendo e sequestrando numerose dosi di cocaina e di crack.

In particolare, i Poliziotti trovavano 49 dosi, già pronte per essere cedute agli assuntori della zona, nel vano contatore dell’energia elettrica di pertinenza dell’abitazione.