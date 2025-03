Forte vento di scirocco su Palermo, disagi all'aeroporto e voli dirottati

Lo scirocco che soffia dalla scorsa notte sta creando non pochi problemi nel Palermitano. Diversi voli nello scalo Falcone -Borsellino sono stati dirottati o sono arrivati in ritardo per le folate del vento che sta imperversando nella costa. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per alberi pericolanti, o cartelloni pubblicitari, pali della luce e del telefono che rischiano di finire per terra. La protezione civile ieri ha diramato un allerta meteo legato alle forti raffiche di vento valido da oggi e fino a sabato."Sono previste forti raffiche di vento - si legge nell'avviso -può determinarsi il pericolo di caduta di rami e alberi, conconseguenti rischi per la popolazione, avvisiamo la cittadinanza di adottare ogni opportuna cautela per ridurre i relativi pericoli. Si consiglia di evitare le zone alberate dei parcheggi pubblici e dei viali; di transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche in cui sono presenti cartelloni pubblicitari o edifici pericolanti; di evitare di guidare monopattini, motocicli e biciclette; di guidare con prudenza; di evitare di uscire se non in caso di reale necessità e di evitare di fermarsi vicino ad alberi, cartelloni o edifici e murature fatiscenti".