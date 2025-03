Volley Modica, via ai play off: domenica gara 1 con Lagonegro

Ultimo giorno di allenamento per la Volley Modica prima della partenza di domani alla volta di Lagonegro, dove i biancoazzurri di Enzo Distefano saranno impegnati in gara1 dei quarti di finale dei play off del campionato di serie A3

Reduce dalla meritata vittoria a Gioia del Colle, Nastasi e compagni in settimana si sono allenati con i soliti ritmi ma con la giusta concentrazione e il morale alto in vista della difficile trasferta in Basilicata, dove dall'altra parte della rete troveranno una squadra in salute e completa in ogni reparto.

“Sappiamo che Lagonegro è la squadra che arriva meglio di tutte le altre ai play off – dichiara il tecnico modicano Enzo Distefano – sia fisicamente, sia mentalmente perchè è reduce da cinque vittorie consecutive e quindi con il morale altissimo in questa seconda fase di campionato. Noi ci stiamo preparando al meglio dopo la vittoria strameritata di Gioia del Colle, consapevoli che per fare risultato abbiamo bisogno di disputare una partita quasi perfetta perchè conosciamo il valore dei nostri avversari che scenderanno in campo agguerriti. Non partiamo con i favori dei pronostici, ma proveremo a sovvertirli.