Corriere della droga bloccato nel Cosentino con 4,5 chili di cocaina

Un corriere della droga è stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza mentre trasportava 4,5 chili di eroina.

L'uomo, un giovane calabrese, è stato fermato per un controllo stradale dai finanzieri della Tenenza di Montegiordano mentre, a bordo della propria auto percorreva la statale 106 proveniente dalla Puglia e in direzione di Reggio Calabria.

Durante il controllo, il conducente ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire il controllo. E' così che, all'interno di un sacco posto sotto il sedile passeggero, sono stati trovati nove panetti confezionati contenenti polvere bianca. Dai successivi riscontri effettuati nella caserma della Guardia di finanza di Montegiordano è emerso che la sostanza era eroina. La droga è stata sequestrata ed il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Castrovillari che ne ha disposto il trasferimento in carcere con l'accusa di detenzione e trasporto illeciti di sostanza stupefacente.