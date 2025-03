Sette pistole, 2 fucili e munizioni in un immobile: un arresto a Gela

La Polizia di Stato ha trovato in un immobile a Gela (Caltanissetta) sette pistole, due fucili e un migliaio di munizioni. Il proprietario dell'immobile, A.S., 50 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegittima di armi da fuoco e ricettazione.

L'operazione è avvenuta lo scorso 12 marzo con l'impiego di unità cinofile anti-esplosivo della Polizia di Stato. Dai primi accertamenti emerge che alcune armi sono state rubate. Gli investigatori dovranno adesso accertare se pistole e fucili possano essere stati utilizzati per commettere reati.