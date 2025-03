Reperti del museo egizio di Torino in mostra a Ragusa

La Sicilia per la prima volta ospita i reperti delle collezioni del Museo Egizio di Torino, il più antico Museo al mondo dedicato alla storia dell'antico Egitto. Ragusa, capitale del barocco, accoglierà a partire dal 13 aprile la mostra 'Gli Egizi e i doni del Nilo', che propone un viaggio alla scoperta di una delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Oltre 3mila anni di storia lungo le sponde del Nilo saranno narrati al Museo della Cattedrale - Palazzo Garofalo, dove si potranno conoscere la vita, l'arte, la religione, le tombe e molto altro ancora, attraverso l'esposizione di 24 opere provenienti da Torino, e con la partecipazione di tutti i musei siciliani che ospitano opere egizie quali il Museo del Papiro 'Corrado Basile' di Siracusa, il Museo Archeologico Nazionale Antonio Salinas di Palermo e il Museo Archeologico Ibleo di Ragusa. Un'operazione corale e di grande respiro, con la produzione di Arthemisia, artefice delle mostre di maggior successo al mondo. La mostra, attraverso l'esposizione di preziose opere archeologiche, sale multimediali, apparati didattici e scenografici, consente di comprendere e di immergersi nel mondo dell'antico Egitto, per una esperienza unica. Prodotta e organizzata dal Comune di Ragusa e da Arthemisia, in compartecipazione con la Fondazione Federico II, la mostra è curata per il Museo Egizio da Paolo Marini.