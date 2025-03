Modica, inaugurata all'ospedale la panchina lilla donata dal Kiwanis Club

Inaugurata nell’area di ingresso dell’Ospedale “Maggiore” di Modica “La Panchina Lilla” in occasione della celebrazione della giornata nazionale contro la bulimia e anoressia per iniziativa del Kiwanis Club di Modica che l’ha donata al nosocomio modicano.

La scopertura della “Panchina Lilla” è avvenuta coralmente alla presenza del Luogotenente della Div. 3 Sicilia Sud Est, Antonello Forestiere, della presidente del Club Kiwanis di Modica, Maria Zingale e del direttore sanitario del nosocomio modicano, Piero Bonomo.

“Un sentito ringraziamento va certamente al dottor. Piero Bonomo, commenta Maria Zingale, per la generosa ospitalità che riserva alle nostre iniziative e all’Istituto bancario BCC di Pachino per avere sponsorizzato questa donazione in un luogo simbolo atteso che i casi di bulimia e anoressia sono cresciuti a dismisura, dopo il dramma del covid, è colpisce molte volte in modo tragico e irreversibile giovani e giovanissimi. Il Kiwanis si fa carico di questa causa lanciando con la “Panchina Lilla” una campagna di sensibilizzazione che porti alla conoscenza della patologia e del modo come affrontarla”.

Presenti all’iniziativa Antonio Davì luogotenente eletto della Div. 3 della Sicilia Sud-est, la vice presidente del Club Kiwanis di Modica, Giuseppina Trovato, il segretario del Club di Modica, Giovanni Occhipinti, il direttore della filiale di Modica della Banca BCC di Pachino, Michele Lo Magno.

I disturbi, come anoressia e bulimia, colpiscono tra l’8% e il 10% delle ragazze e tra lo 0,5% e l’1% dei ragazzi. Negli ultimi anni, si è registrato un aumento dei casi in età precoce, con diagnosi già a partire dagli 8-9 anni. E’ la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali.

Il Kiwanis affronterà il tema della bulimia e dell’anoressia martedì 25 marzo alle 11.00 nella sede del Liceo Classico “T.Campailla/G. Galilei” nel corso di un convegno tenuto dalla biologa nutrizionista Annamaria Nigro.