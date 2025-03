La Lega elegge ad Enna i delegati nazionali al Congresso di Firenze

Il congresso siciliano della Lega ha eletto a Enna aai delegati al congresso nazionale del partito in programma il 5 e 6 aprile a Firenze. Questi i nomi: Oscar Aiello, Giancarlo Baraccato, Antonio Bellia, Pasquale Burgio, Armando Crimi, Marco Figuccia, Matteo Francilia, Sebastiana Giarratana, Marzia Mancuso, Marco Mangano, Antonino Mobilia, Antonino Muratore, Vito Piraino, Michele Schillaci, Annalisa Tardino e Salvatore Trimarchi. "A questi delegati - afferma il segretario organizzativo Lega Sicilia, Puccio La Rosa - si aggiungono i delegati di diritto, ovvero i parlamentari regionali, nazionali ed europeo".

"Inoltre sono tra i delegati anche i nove commissari provinciali".

Questi i numeri della Lega per Salvini premier in Sicilia: 3 mila iscritti, presenti in tutte e 9 le province Siciliane, 5 deputati regionali, 3 deputati nazionali e 1 senatore, un parlamentare europeo, 2 assessori nel governo Schifani e oltre 400 amministratori locali. In Sicilia, ieri, il primo congresso regionale della Lega - aggiunge Puccio La Rosa - ha reso evidente come ci sia un gruppo dirigente unito e una comunità politica fortemente radicata e determinata che sta lavorando per rendere autonomia, difesa dell'identità e rispetto dei cittadini cardini stabili su cui costruire un futuro prospero e stabile e di crescita economica, culturale e sociale per la Sicilia e per l'Italia".