Catania, obbligo di dimora per un puscher bloccato alla Circonvallazione

Nell’ambito dell’azione di contrasto al fenomeno dello smercio di sostanze stupefacenti, portata avanti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nelle aree della città maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica, i militari del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante hanno arrestato un pregiudicato 24enne catanese, per “spaccio di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Erano circa le 16:00, infatti, quando un equipaggio, che stava svolgendo un servizio di pattugliamento a bordo di motocicletta, ha scorto una utilitaria Renault con tre persone a bordo che percorreva la circonvallazione di Catania, riconoscendo alla guida quel giovane che, soltanto qualche settimana prima, era stato arrestato perché trovato in possesso di droga e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, nel suo quartiere di residenza, Librino.

Per comprendere cosa ci facesse a quell’ora, in auto con una donna e una bambina, i Carabinieri hanno deciso di seguirlo in modalità discreta, ovvero senza farsi vedere, fino a quando l’auto, giunta nei pressi di via Lavandaie, si è fermata ed è stata avvicinata da una donna. In quel frangente, sotto gli occhi degli investigatori si è consumata una cessione di droga che ha perciò fatto scattare l’immediato intervento dei militari dell’Arma. Bloccati e identificati tutti i presenti, i Carabinieri hanno perquisito il veicolo, nel quale hanno recuperato ben 23 dosi di marijuana, per un peso di quasi 150 grammi, mentre, nelle tasche del 24enne, sono stati trovati quasi 200 euro.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, sia la droga che il denaro rinvenuti sono stati sequestrati, mentre il giovane pusher, recidivo, è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.