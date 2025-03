A Castelvetrano ragazzi lavorano la maglia contro stereotipi

Gli uomini che lavorano la maglia per superare gli stereotipi di genere. E' la singolare iniziativa dell'associazione 'Palma vitae' di Castelvetrano (Trapani), i cui lavori verranno presentatI domani nei locali del sodalizio. In occasione della XXI settimana di azioni contro il razzismo (17-23 marzo), l'associazione guidata da Giusy Agueli ha partecipato come partner di 'toponomastica femminile' al progetto 'Confluenze' che coinvolge associazioni, scuole e atenei in Lombardia, Lazio e Sicilia, con l'obiettivo di sensibilizzare le comunità locali, in particolare le nuove generazioni, sulla necessità di abbattere le barriere culturali, sociali e simboliche attraverso un approccio partecipativo. In Sicilia hanno partecipato 22 associazioni di Catania, Ragusa,Caltanissetta, Avola, Noto, Scicli, Castelvetrano, Palma di Montechiaro, Piazza Armerina e Vittoria. A Castelvetrano alcuni studenti di meccanica tra i 14 e i 18 anni della Ted formazione hanno lavorato la maglia. "L'obiettivo è stato quello di mostrare l'attività nei suoi principi scientifici alla luce degli sperimentati benefici di tale pratica sul cervello e sul comportamento, accompagnando poi i ragazzi nell'attività pratica - spiega Giusy Agueli - questo progetto dimostra che il pregiudizio caratterizza a volte più noi adulti che non i giovani che invece, se posti dinanzi a delle attività da un altro punto di vista, sono disponibili a predisporsi con un atteggiamento diverso. Lo sforzo e l'impegno deve essere di tutti per il cambiamento culturale, soprattutto da parte di noi adulti che abbiamo un ruolo di guida per le nuove generazioni".