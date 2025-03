Tennis a Solarino, Garland ha poker e vince il 'Globalpharma Cup' allo Zaiera

Joanna Garland si è aggiudica la Globalpharma Cup concretizzando un poker di titoli W35 iniziato in Sicilia con i tornei 2024. La tennista di Taipei, testa di serie numero uno, ha superato in finale la slovacca Viktoria Hruncakova, punteggio di 7-6 (4) 6-2, conquistando la 26ª vittoria consecutiva in provincia di Siracusa. Sono numeri che confermano il momento estremamente positivo della giocatrice asiatica.

Il risultato finale riflette l’equilibrio di un match durato quasi tre ore, in cui Hruncakova ha provato a portare la partita al terzo set, senza però riuscire ad opporsi alla solidità dell’avversaria. Applausi dal pubblico dello Zaiera Tennis e spalti pieni grazie al primo week-end primaverile a Solarino.

Nuccio Rubino, delegato FITP Siracusa, e Lorenzo Pignatello, amministratore delegato di Globalpharma, main sponsor del torneo, hanno premiato le giocatrici. “E’ bello vedere match come quello tra Garland e Hruncakova, che danno l’opportunità di assistere a prestazioni di categoria superiore a Siracusa. Mi congratulo con le giocatrici” ha dichiarato Rubino. “Stiamo per lanciare due nuovi prodotti legati al tennis, sport a cui siamo vicini anche quest’anno con una sponsorship all'ITF di Solarino. La crescita dell’azienda Globalpharma andrà di pari passo con il supporto alle attività di questa organizzazione” ha aggiunto Lorenzo Pignatello.

Al termine della cerimonia sono arrivate anche le dichiarazioni del direttore del torneo Renato Morabito. “Ringrazio il pubblico, arrivato numeroso, e il mio staff. Mi complimento con Joanna Garland a cui auguro di raggiungere i risultati di classifica già ottenuti da Viktoria Hruncakova, tennista che è stata tra le prima 40 del Mondo. Si stanno già giocando le qualificazioni all’ultimo W35 in programma a marzo, la SPC Cup promette altrettanto spettacolo grazie alla permanenza di giocatrici che hanno ben figurato nelle ultime settimane e nuove che proveranno a rimescolare gli equilibri del tabellone principale” ha evidenziato il tournament director Morabito.

Con l'ennesima vittoria di Garland cala il sipario sulla seconda settimana di incontri di alto livello a Solarino, che si conferma una delle tappe più competitive del circuito ITF femminile in Italia.