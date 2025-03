Pallavolo, serie B femminile: la PVT Modica regola Pescara e coglie il tris di vittorie

Prova superlativa della PVT Modica in casa del Fasano, capolista del campionato di serie B femminile di pallavolo. Un’impresa da raccontare anche per il modo in cui è arrivata, una superiorità schiacciante, a tratti disarmante, sicuramente non pronosticabile alla vigilia. Unico neo la mancata diretta social che ha privato i tanti tifosi biancorossoblù della visione della miglior partita stagionale del sestetto modicano. Le modicane erano arrivate in Puglia con l’etichetta di squadra più in forma del campionato dopo la vittoria con Bisceglie e soprattutto con la mente sgrombra da ogni assillo di classifica. Una leggerezza mentale che alla lunga ha fatto la differenza vista la scioltezza con la quale Barbaro e compagne si sono imposte sul parquet ancora imbattuto della capolista. I tre set hanno avuto pochissima storia, le modicane hanno sempre condotto le danze non consentendo mai a Fasano di mettere la testa avanti. Il miracolo si è concretizzato punto dopo punto, una sensazione che qualcosa stesse per accadere che lentamente si è trasformata in certezza. Lo 0-3 finale è anche troppo riduttivo per la portata dell’impresa compiuta in quel di Fasano. Con quella di Fasano sono quattro le vittorie consecutive, sette nelle ultime otto uscite. La lotta per la promozione in serie A, impensabile e impronosticabile alla vigilia del campionato, è solo a un punto di distanza, inutile nascondersi. A questo tavolo da oggi sono invitate ufficialmente anche le modicane, non più come imbucate ma con un invito ufficiale guadagnato sul campo. Sabato in casa altro scontro di alta quota contro Oplonti Napoli che segue la PVT a due punti di distanza.