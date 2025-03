Cgil, Maurizio Landini il 20 marzo ad un'assemblea a Troina

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Troina il 20 marzo, alle 15, per un'assemblea con i lavoratori dell'Azienda speciale Silvo Pastorale. Alla vigilia della manifestazione nazionale nella Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, che quest'anno si tiene a Trapani e alla quale Landini parteciperà, la Cgil accende i riflettori su una municipalizzata "che - dice il segretario generale regionale Cgil, Alfio Mannino - è un simbolo della lotta alla mafia, un esempio virtuoso di un patrimonio sottratto a cosa nostra e rilanciato producendo sviluppo e buona occupazione". L'azienda in questione nasce nel 1963 con l'obiettivo della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio boschivo. Nel 2017, grazie all'impegno sinergico di lavoratori, sindacato e istituzioni locali, la collettività si è riappropriata di 4.200 ettari di terre nel parco dei Nebrodi, di fatto in mano alla mafia che per anni ha lucrato sui fondi europei. Oggi la Silvo Pastorale è la più grande azienda agricola pubblica d'Italia, dove si allevano anche asini ragusani e cavalli sanfratellesi, oltre alle produzioni prettamente agricole, del legno e per la cosmetica e alle attività sociali, legate al tema della legalità. "L'azienda - dice Mannino - è il simbolo di una Sicilia che ce la può fare, che può costruire lo sviluppo e nuova occupazione sulla base della legalità. Uno sviluppo di cui un'intera collettività trae beneficio".