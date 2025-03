Napoli, violenta rissa a coltellate e colpi di caschi

"Ieri sera, sabato 15 marzo, ancorauna volta, in piazza Vanvitelli a Napoli si è verificata unaviolenta rissa fra i ragazzi a colpi di caschi e coltelli.Abbiamo raccolto la testimonianza di chi, intorno a mezzanotte e30, era passato in piazza e notato tanti ragazzi, visto anche iltraffico di automobili che partiva da via Morgen, ma solo unapattuglia di forze dell'ordine all' ingresso dell'isolapedonale. Dopo appena un'ora, grazie al tam tam di genitori, èarrivata la notizia delle aggressioni. Sappiamo che lacompetenza di accertare le dinamiche è degli inquirenti, ciò chesappiamo anche, però, è che questo sabato abbiamo registrato unomicidio in cui ha perso la vita un ventenne e alcuni giovaniferiti. Ci duole sottolineare che dopo le riunioni in Prefetturae l'impegno di un maggior presidio dei territori frequentati nelweekend pare si sia spento il il riflettore sull'emergenzaviolenza minorile. Non è possibile che questa luce venga accesadopo tristi episodi di cronaca e si spegne quando questi cadononel dimenticatoio. Come Rete per la sicurezza minori adolescentichiederemo ancora un incontro al prefetto Michele di Bari perfare il punto sui protocolli di cui avevamo parlato ad ottobre,ma di cui non abbiamo più avuto il seguito".Lo rendono noto Nelide Milano Ilaria Puglia e Barbara Tafuridella Rete per la Sicurezza Minori e Adolescenti