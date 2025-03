Pallamano, Scicli Social Club "affondato" dal Cus Palermo

CUS PALERMO - SCICLI SOCIAL CLUB 39-19 (pt 16-10).

CUS PALERMO: Vitale A., Aragona (7), La Mantia (1), Guardì (5), Spoto (1), Rosciglione (4), Piscopo (1), Pitruzzella (1), Cuccia (1), Testa (6), Vitale E. (1), Gangi (8), Puglisi, Terracchio (1), Lopes (1), Bruno (1). Allenatore: Gianni Tornambè,

SCICLI SOCIAL CLUB: Iacono, Nakoue (2), Ficili (2), Ciavorella (2), Drago (2), Martino (3), Occhipinti (8), Morelli, Allenatore: Luca Ammatuna.

ARBITRI: Marilisa Sardisco e Marina Micciulla.

Partita tutta da dimenticare nel campionato di pallamano per lo Scicli Social Club che ha affrontato la difficile trasferta “per onore di firma” , in quanto ha fatto registrare l’assenza di ben sette giocatori, vuoi per infortuni, vuoi per sopraggiunti motivi personali. In evidenza il portiere Gioele Occhipinti che ha messo a segno ben 8 reti, schierato in questa partita per necessità, viste le numerose assenze, nell’ inedito ruolo di pivot

La squadra gialloverde ha perso in casa della capolista Cus Palermo ed è incappata nella terza sconfitta di fila. Dopo aver tenuto testa ai padroni di casa per i primi 24 minuti del primo tempo (10-9), Ficili e compagni hanno accusato un calo fatale che ha spianato la strada alla capolista. Il primo tempo si è chiuso sul 16-10.

Nella seconda frazione della partita la squadra gialloverde è entrata in campo sfiduciata e smarrita commettendo errori banali in fase di attacco, che durano dall’inizio del campionato, e subendo tanti repentini contropiedi dei padroni di casa, che hanno firmato un 39-19 finale. La pesante débacle, pur giunta contro un avversario forte e primo in classifica, chiama comunque, all'immediata reazione dimostrando personalità il team sciclitano, atteso domenica prossima alla gara casalinga con l’Aetna Gagliano, squadra decisamente abbordabile.

“Abbiamo perso meritatamente – ha dichiarato Luca Ammatuna -. Visto il momento contingente troppo il divario tecnico fra noi e la capolista. I ragazzi hanno cercato di fare il possibile nella prima parte della gara, poi, la stanchezza ha annebbiato le loro idee. Adesso non resta che concentrarci per preparare bene la partita casalinga d domenica prossima”.