Corecom, patentini digitali a 19 studenti dell'Einaudi di Siracusa

Possono essere considerati, a buon diritto, gli autentici pionieri in Sicilia della navigazione in rete "certificata" all'insegna di responsabilità e consapevolezza. Sono i diciannove studenti della seconda classe del Liceo TRED - Transizione Ecologica e Digitale "Luigi Einaudi" di Siracusa che nei mesi scorsi hanno frequentato con successo il primo progetto-pilota per il rilascio del patentino digitale messo a punto dal Corecom Sicilia, Comitato Regionale per le Comunicazioni e organo funzionale territoriale dell'AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché organismo di consulenza della giunta e dell'Ars in materia di comunicazione.

Adesso per questi studenti, a conclusione di un percorso di formazione articolato in sette incontri - che hanno visto il coinvolgimento, tra gli altri, di esperti informatici, avvocati, educatori digitali, giornalisti, investigatori - è il momento tanto atteso della consegna dei patentini digitali.

L'appuntamento è per martedì 18 marzo alle ore 11 nella Sala di rappresentanza degli Uffici della Regione Siciliana a Palermo in via Generale Magliocco, 46, sede anche del CORECOM Sicilia.

All'incontro oltre agli studenti, con i docenti di riferimento, del Liceo siracusano guidato dalla Dirigente Teresella Celesti, saranno presenti il Presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia assieme ai quattro commissari componenti l'organismo, il presidente del Corecom Calabria Fulvio Scarpino, delegato della coordinatrice nazionale dei Presidenti dei Corecom Italiani Carola Barbato, autorevoli esponenti del Governo della Regione Siciliana, dell'Assemblea Regionale Siciliana, dell'AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. "Grazie a questo nostro progetto, ormai prossimo ad approdare anche al Liceo TRED "Elio Vittorini" di Gela - ha commentato il Presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia - e potendo contare sulla proficua sinergia con alcuni dei principali "attori", ai diversi livelli, del mondo delle professioni e del digitale, puntiamo a fornire ai più giovani strumenti utili per irrobustire la loro dotazione di base per muoversi in rete con le giuste competenze. Solo in questo modo, accrescendo la conoscenza, potremo riconoscere e schivare i pericoli e valorizzare al meglio un sistema - quello del web - composito estremamente ricco di potenzialità positive che sta a noi saper individuare e utilizzare in maniera accorta".