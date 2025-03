Vertenza STm Catania, manifestazione domani davanti a Palazzo d'Orleans

Centinaia di lavoratrici e lavoratori della StMicroelectronics di Catania manifesteranno domani alle ore 10.30 a Palermo, davanti al Palazzo d'Orleans, per chiedere il supporto del presidente della Regione. Tantissime le adesioni dei lavoratori, che durante le assemblee che si sono tenute nella scorsa settimana hanno espresso forti preoccupazioni per il futuro. Alla manifestazione aderiscono tutte le sigle sindacati presenti nello stabilimento. "Andremo a Palermo - afferma il coordinatore Fismic, aderente alla Confsal, Saro Pappalardo - per chiedere il supporto del Governatore della Sicilia Renato Schifani. Evidenzieremo le nostre preoccupazioni e gli chiederemo di accompagnare questa complessa vertenza fino ad ottenere il tavolo ministeriale e le garanzie sulle prospettive tecnologiche ed occupazionali in Sicilia. Una manifestazione quindi non contro, ma per fare squadra con la Regione Siciliana a difesa delle nostre rivendicazioni e del territorio".