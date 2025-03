Studentessa di Grosseto colta da malore muore sul traghetto Napoli - Palermo

Si chiamava Aurora Bellini e aveva 19 anni la studentessa di Grosseto morta dopo aver accusato un malore mentre era a bordo di un traghetto diretto in Sicilia. La ragazza, che studiava all'istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti, era in gita scolastica con la sua classe, la quarta di indirizzo informatico. Al momento l'ipotesi più accreditata è che sia stata stroncata da un infarto, ma non è esclusa alcuna pista. Sequestrati tutti gli oggetti della 19enne, tra cui il cellulare e alcuni farmaci.

Ieri sera, secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane si è accasciata a terra subito dopo essere rientrata in cabina mentre il traghetto Cruise Bonaria, che da Napoli avrebbe dovuto portarla a Palermo, era al largo, tra Massa Lubrense e Capri, a circa 40 miglia dalla costa, in acque internazionali. Immediati l'allarme e i soccorsi con l'intervento di una motovedetta della Capitaneria di porto che ha raggiunto la nave. Ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per la 19enne non c'è stato nulla da fare. Trasportata a bordo di una motovedetta, è deceduta poco prima dell'arrivo nel porto di Sorrento. A bordo, insieme ai soccorritori, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

E' stata avviata un'inchiesta, con le prime fasi affidate ai militari della capitaneria di porto di Castellammare di Stabia. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del malore e del conseguente arresto cardiocircolatorio. Sul corpo della studentessa - trasferito presso l'obitorio di Nocera Inferiore (Salerno) - sarà disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso e il reato che sarà ipotizzato presumibilmente è quello di omicidio colposo.

Insegnanti e compagni sotto choc

Intanto in queste ore i militari della Capitaneria di porto stanno ascoltando i compagni e gli insegnanti, tutti sotto choc, arrivati a Palermo e che presto dovrebbero rientrare a casa. "La scuola, unitamente all’Ufficio scolastico territoriale, esprime profondo dolore per quanto accaduto a una nostra studentessa, deceduta la scorsa notte durante il viaggio di istruzione programmato (il tour della legalità) - dice il dirigente scolastico Angelo Costarella -. Siamo e resteremo vicini ai genitori della nostra cara alunna così profondamente colpiti da questa tragedia. Attendiamo nelle prossime ore il rientro in sede degli altri studenti e dei docenti accompagnatori".