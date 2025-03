Decine di vampe per San Giuseppe a Palermo

L'operazione anti "vampe" scattata in questi giorni non ha sortito gli effetti sperati. Le 20 tonnellate di legna accatastata rimossa in questi giorni dalla Rap, azienda partecipata del Comune di Palermo, non ha fermato la tradizione palermitana dell'accensione in tanti quartieri del capoluogo di grosse pire di legna nella festività di San Giuseppe.

In questo momento ci sono numerose vampe accese. In alcuni casi sono dati alle fiamme anche alcuni cassonetti della spazzatura e quelli della raccolta differenziata. Alla Kalsa, alla Guadagna, a Borgo Vecchio all'ospedale Civico nella zona di via Don Orione. I vigili del fuoco impegnati nello spegnimento sono scortati da polizia di Stato, carabinieri e con un elicottero che sorvola alcuni quartieri.