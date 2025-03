Modica, motocicli senza regole nel centro storico: rumorosi e pericolosi

Le strade del centro storico "prigioniere" di motocicli smarmittati, rumorosi, e pericolosi in qualsiasi ora del giorno e, nel fine settimana, fino a tarda notte. La Polizia locale, con problemi di organico sempre più gravi, effettua qualche controllo che, tuttavia, non basta a fare desistere i centauri dall'esibirsi in impennate e pericolosi slalom tra le auto. Spesso i centauri sfrecciano in gruppo, incuranti del rischio di investire qualcuno. Ai ciclomotori, inoltre, si aggregano, molte volte, anche giovani che attraversano il centro a tutta velocità a bordo di moto da cross, ancora più rumorose dei ciclomotori. Il disturbo alla quiete pubblica e la guida pericolosa non possono essere più tollerati. Bisogna salvaguardare la vivibilità del centro storico oltre, naturalmente, l'incolumità dei pedoni.