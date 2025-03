Ars, la Vardera: "Assessori assenteisti per San Giuseppe"

"Che vergogna, questa settimana dovevamo riunirci ben due volte la sanita' siciliana e' a pezzi e nessuno si presenta in aula. Vorrei ricordare a tutti che sia gli assessori sono pagati dai 9 ai 14 mila euro anche per presentarsi a rispondere agli atti ispettivi dell'Assemblea. Io non mi spiego come sia possibile che a nessuno importi dei problemi dei siciliani, delle sollecitazioni che i vari territori ci fanno arrivare e che gia' aspettano mesi prima di ricevere una risposta. Inoltre, non voglio entrare nel merito del fatto che l'assessore Tamajo stia male o meno (l'ho visto ieri mentre ero incatenato in presidenza) e spero che non mi abbia immischiato qualche virus, ma credo sia abbastanza curioso che nessuno del governo si sia presentato. Spero non sia stata una malattia 'programmata' perche' se cosi' fosse, sarebbe una situazione a limite del paradosso. Ma domani e' la festa del papa' e un grano di ferie ci sta". A dirlo il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, dopo la seduta d'aula odierna.