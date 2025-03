Vittoria, in un casolare nascondeva una pistola e 2 fucili: preso un 45enne

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria, durante l’esecuzione di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di armi, hanno notato un casolare sospetto in una contrada alla periferia della città ipparina. Dopo essersi appostati, i Carabinieri hanno notato poco dopo arrivare un uomo, successivamente identificato in F.G., vittoriese quarantacinquenne, che via accedeva. Immediatamente i militari lo hanno identificato e controllato per poi estendere gli accertamenti al casolare ove era domiciliato; l’attività di polizia ha permesso di scoprire inizialmente l’illecita detenzione di una pistola, perfettamente funzionante, con caricatore inserito e nascosta sotto il materasso pronta all’uso, nonché altri proiettili dello stesso calibro nascosti in varie parti della casa. Durante i controlli, sono stati anche rinvenute cartucce per fucile e ciò ha fatto sospettare agli operanti che potessero essere occultate altre armi pertanto, terminate le attività nell’abitazione, hanno esteso gli accertamenti anche presso un locale nelle pertinenze del casolare riuscendo a scoprire la presenza di 2 fucili accuratamente nascosti tra gli attrezzi e altre cartucce per fucili.

Dalle risultanze investigative emerse, i Carabinieri hanno accompagnato presso i loro uffici F.G. per identificarlo compiutamente per poi effettuare ulteriori accertamenti sulle armi che sono risultate essere rubate in diversi episodi riconducibili agli anni 2009 e 2010. Quindi – fatta salva la presunzione di innocenza – i Carabinieri hanno proceduto all’arrestato in flagranza di reato di F.G. per illecita detenzione e ricettazione delle armi e munizioni sottoponendo il tutto a sequestro. Terminati gli atti di rito, l’uomo è stato poi condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni della competente Autorità Giudiziaria.