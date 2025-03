Pippo Gennuso (FI): "Carote siciliane rischiano di finire al macero per concorrenza sleale"

Le carote prodotte nel Sud est della Sicilia, tra le province di Siracusa e Ragusa, finiranno al macero. A metterle fuori mercato della Grande distribuzione, è la concorrenza sleale. I mercati sono saturi e non ricevono le carote novelle siciliane. E non c’è nessuna tutela da parte dell’Unione Europea. A raccogliere il disagio di centinaia di produttori, è il responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia a Siracusa, l’on. Pippo Gennuso.

La crisi della vendita delle carote è dovuta all’importazione dall’Egitto, Turchia ed Israele. Gli addetti ai lavori ne sono a conoscenza, ma non si interviene con gli strumenti legislativi che vietano certo commercio in Europa. Si mette in vendita il prodotto frigoconservato ed occorrono maggiori controlli nei porti italiani.

“Questo ortaggio che viene prodotto all’estero, che finisce sui banchi della Gdo non ha nulla a che vedere con quello che si coltiva in Sicilia. I nostri agricoltori fanno eccellenze, mentre quelle egiziane sembrano ‘carote di plastica’. Per fronteggiare questa emergenza che rischia di mettere sul lastrico centinaia di aziende e produttori occorre che il ministro per le Politiche Agricole, Francesco Lollobrigida, se ne occupi personalmente”.

“Voglio investire del problema - aggiunge Gennuso - anche gli eurodeputati siciliani, al di là delle appartenenze e dei colori politici, perché la questione è molto seria e merita di essere affrontata nelle sedi opportune. Se dovesse crollare la produzione delle carote, si tratterebbe di una vera e propria mazzata per l’agricoltura siciliana”.