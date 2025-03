Terremoti, Ingv e UniCatania, al via progetto prevenzione in 5 scuole

Nasce in Sicilia l'Osservatorio sismico scolastico, un progetto promosso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania, con l'obiettivo di coinvolgere alcune scuole superiori della Sicilia Orientale per promuovere la cultura della prevenzione sismica, sensibilizzare i giovani sui rischi naturali e dare loro strumenti per comprendere e monitorare i terremoti attraverso un'esperienza diretta e partecipativa.

Il progetto prevede l'installazione di stazioni sismiche all'interno di cinque Istituti scolastici della regione: Liceo Scientifico e Linguistico 'Principe Umberto di Savoia' di Catania, Istituto d'Istruzione Superiore 'Gulli'e Pennisi' di Acireale (Catania), Liceo 'Giovanni Verga' di Adrano (Catania), Liceo 'Orso Mario Corbino' di Siracusa e Istituto d'Istruzione Superiore 'G. Galilei - T. Campailla' di Modica (Ragusa).