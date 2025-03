Scomparso a Partinico, trovato cadavere in un fossato

E' morto Moustaquim Bouchaib, 83 anni, scomparso venerdì scorso e trovato stamane senza vita nelle campagne di Partinico, in contrada Cicala, in un fossato ricoperto da vegetazione e non visibile a occhio nudo.L'utilizzo dei droni ha permesso di poter individuare il cadavere dell'uomo. Il corpo si trovava a poca distanza da dove ieri sera era stata trovata la sua bicicletta. Adesso gli speleologi dei vigili del fuoco stanno effettuano le operazioni di recupero del corpo. Sul posto anche la polizia scientifica che sta facendo le sue verifiche. Si vuole fugare ogni dubbio sulla dinamica di quanto accaduto: ecco perché si stanno cercando tracce attorno alla bici e anche alla zona in cui è stato ritrovato l'anziano. Il corpo presenta diverse ferite, forse causate da una caduta accidentale. Le ricerche sono andate avanti per 5 giorni.