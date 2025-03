Tentano di rubare cavi di rame, due arresti a Palermo

Due palermitani di 41 e 18 anni sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi mentre rubavano cavi elettrici da un cantiere nei pressi di via Pietro Nenni. Alla vista degli agenti, giunti sul posto dopo la segnalazione dell'addetto alla vigilanza, i due hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati, il primo ancora all'interno del cantiere ed il secondo appena fuori. In alcuni sacchi bianchi, gli agenti hanno trovato cavi elettrici dal peso di circa 70 chili cadauno, per un valore totale di circa 30mila euro.