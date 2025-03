Condannato a 3 anni per estorsione, latitante arrestato a Catania

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Catania hanno arrestato un latitante 57enne condannato per estorsione, ricettazione e rapina e per questo destinatario di un ordine di esecuzione pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione emesso dall'Ufficio esecuzioni della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catania. Irreperibile da poco più di un mese, dall'emissione del provvedimento, l'uomo è stato individuato in un appartamento del quartiere San Leone, nei pressi di Corso Indipendenza. Resosi conto di essere circondato, non ha potuto fare altro che aprirel a porta ai militari del Nucleo Investigativo, che gli hanno notificato il provvedimento restrittivo, arrestandolo. Al termine delle formalità di rito il 57enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza, dove sconterà la pena.