Picchiano connazionale per la droga non pagata: 2 arresti a Catania

La polizia ha arrestato a Catania due tunisini 39enni a Catania che avrebbero minacciato e poi malmenato un connazionale di 20 anni colpevole a loro dire di non aver pagato una partita di droga che gli avevano venduto. La vittima ha riportato una ferita alla testa dalla quale ha perso molto sangue. La lite, nel quartiere San Berillo Vecchio, è stata sedata grazie all'intervento tempestivo dei poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania impegnati proprio in quei momenti in via Pistone, nel corso di una consueta attività di controllo del territorio. Gli agenti hanno visto i tre strattonarsi e urlare, notando il 20enne con una ferita alla testa, mentre gli altri due presentavano lividi in diverse parti del corpo. Si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza per le prime cure.Il 20enne ha raccontato ai poliziotti che i suoi connazionali l'avevano colpito con un tondino in ferro e con una pietra alla testa perché si era rifiutato di consegnare del denaro per una partita di droga. Durante la colluttazione i due avrebbero rubato anche il suo cellulare. Uno dei due aggressori è stato trovato in possesso di un coltello con la lama lunga circa 10 centimetri che nascondeva in tasca. I due 39enni sono accusati di rapina in concorso. Uno è stato

anche denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Sentito il pm di turno, entrambi sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip