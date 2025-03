Furto con 'spaccata' da 10 euro a Siracusa, nel mirino 'Trinacria Hemp'

Ancora un furto con scasso in via Tisia, a Siracusa. La scorsa notte, il negozio Trinacria Hemp è stato preso di mira da ignoti che, per sfondare l'ingresso, hanno usato uno scooter come ariete, mandando in frantumi la porta e causando danni strutturali al muro.

Nonostante la violenza dell'azione, il bottino è stato irrisorio: i ladri sono riusciti a portar via appena 10 euro, lasciando dietro di sé solo devastazione. Indaga la Polizia di Stato.