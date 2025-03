Assemblea Fillea Cgil a Palermo alla presenza di Landini

Aumento salariale, regolarità, referendum e lotta alle mafie. La Fillea Cgil sceglie Palermo per due giornate di impegno e incontri con i lavoratori: giovedì 20 marzo, dalle 10, allo Spazio Zero nei Cantieri culturali della Zisa, è prevista l'assemblea generale/attivo quadri dell'edilizia. Ad aprire i lavori il segretario generale Fillea Cgil Sicilia Giovanni Pistorio e il segretario generale Cgil Sicilia Alfio Mannino. Introduce il segretario generale Fillea Cgil Antonio Di Franco e le conclusioni saranno del segretario generale Cgil Maurizio Landini. Nel corso della giornata ci saranno diverse assemblee nei cantieri e nelle cave del capoluogo siciliano confiscate alla mafia per la validazione dell'ipotesi di accordo del Contratto nazionale dell'edilizia e discutere con i lavoratori i temi della campagna referendaria. Il 21 marzo il sindacato degli edili parteciperà al corteo di Libera a Trapani per la Giornata della memoria in ricordo vittime delle mafie. "Un momento cruciale - si legge nella nota - per riflettere sulle sfide della provincia di Trapani e della Sicilia, territori segnati dalla mafia e dalla corruzione con migliaia di cittadini e realtà sociali, continueremo a lavorare per un futuro di giustizia e legalità".